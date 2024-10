Au final, cela permet un ciblage toujours plus précis, dont l'objectif est d'obtenir, pour les annonceurs, des campagnes publicitaires toujours plus efficaces. D'une, cela rend possible le profilage et le suivi des consommateurs, et de deux cela offre aux annonceurs un outil puissant pour mesurer, ajuster et maximiser l'impact de leurs campagnes publicitaires. On parle notamment de publicité programmatique, de placements de produits dynamiques, le tout grâce à des systèmes prédictifs alimentés par l'IA.