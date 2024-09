Là où nous trouvons que le Thomson Mobile TV a ses chances, c'est finalement davantage avec la version destinée aux professionnels. La Mobile TV Pro se dote d'un atout supplémentaire puisqu'elle embarque un écran tactile, chose que ne possède pas la version grand public. Il est clair qu'entre la possibilité de déplacer l'écran, ses nombreuses options et ajustements ergonomiques, le fonctionnement sans aucun fil, l'option écran tactile a du sens pour un usage en entreprise. En revanche, il faut noter une autre différence entre ces deux références Mobile TV, la version Pro ne possède pas de Tuner TNT, techniquement c'est donc un moniteur et non un téléviseur !



Et surtout, Thomson sort ses deux modèles à des prix particulièrement attractifs : 499 € pour le Mobile TV et 999 € pour le Mobile TV Pro. Concernant ce dernier, il s'aligne finalement avec le LG StandbyME lancé à 1 299 € à l'époque et disponible actuellement sous la barre des 1 000 €, à la différence que l'écran LG propose une diagonale de 27 pouces et non de 32 pouces.