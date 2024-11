On retrouve ici une définition d'exactement 3840 x 2160 px, affichés sur une dalle de technologie LED améliorée permettant de donner un rendu HDR (meilleur rendu dynamique des zones sombres et éclairées) sur les contenus compatibles. On y trouve une connectique adaptée à ces prestations avec 2 ports HDMI 2.1, 2 ports HDMI 2.0, 3 ports USB et bien sûr des ports et entrées plus classiques comme sur les autres modèles de la gamme. Le pied central pivotant est un vrai plus qui permet de l’installer sur tous les meubles, et de regarder la l'image toujours bien en face.