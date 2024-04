Thomson dévoile sa gamme de téléviseurs 2024 avec, surprise, un modèle Oled !

Pour bien commencer, Thomson a dévoilé la série Qled PLUS (xxQG6C14). Présenté comme « le téléviseur le plus polyvalent », celui-ci tend à répondre à « tous les besoins du quotidien ». Doté d'un écran QLED UHD 4K, de 4 ports HDMI 2.1, de haut-parleurs en façade et d'un pied central pivotant, ce modèle se divise en pas moins de trois tailles : 43, 50 et 55 pouces. Les tarifs démarrent à partir de 549 euros et s'étendent jusqu'à 649 euros, en fonction du format choisi.

Pour celles et ceux désirant basculer sur une gamme au-dessus, Thomson a également levé le voile sur la série Google TV Qled PRO (xxQG7C14) dont les tailles vont de 43 à 75 pouces. Ces téléviseurs bénéficient, à peu de chose près, des mêmes caractéristiques que la gamme Qled Plus, à la différence que vous pourrez ici profiter d'une fréquence d'image de 144 Hz. Il faudra néanmoins débourser entre 599 et 1 199 euros pour espérer mettre la main dessus.