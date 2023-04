Téléviseurs MiniLED, QLED et Collection XL : TCL fait le plein de nouveautés pour 2023

Dévoilé il y a quelques semaines déjà, le C64 est décliné dans une grande variété de diagonales, de 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces avec des tarifs qui débutent à 499 € pour finir à 1 890 € pour le téléviseur le plus généreux. Comme les autres références TCL, ce téléviseur embarque Google TV et nous fait profiter de quelques fonctionnalités qui feront sans doute pencher la balance pour certains utilisateurs. On pense bien sûr à la technologie Quantum Dots, aux compatibilité HDR10 et Dolby Vision, mais aussi, beaucoup plus rare à ce tarif, au « game accelerator » de TCL qui permet de faire monter le taux de rafraichissement à 120 Hz au lieu de 60 Hz avec le même procédé que celui évoqué ci-dessus pour le C84.