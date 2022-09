IFA : TCL dévoile une "XL Collection" avec son premier téléviseur de 98 pouces

Au sein de cette collection de téléviseurs géants (de plus de 75 pouces), les 75C935 et 75C835 font la part belle à la technologie Mini-LED. TCL évoque un affichage optimal des contenus HDR, notamment grâce à un local dimming de 1 920 zones capables de produire « un noir brillant, un blanc éclatant, des couleurs vives et une définition encore plus précise des images ».