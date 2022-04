TCL ambitionne de devenir premier sur le Mini-LED avec ses téléviseurs C93 et C83

TCL inaugure également un mode Game Master Pro sur les séries C93, C83 et C73. Il apportera des fonctionnalités supplémentaires pour les joueurs, une latence au plus bas, des réglages d’images selon les jeux, et bien sûr, des options pour activer en un geste le VRR à 120 ou 144 Hz, et ainsi de suite. La C63 met davantage l’accent sur les services connectés que propose Google TV. On apprend notamment que les téléviseurs TCL profiteront d’un Health Hub pour faire du sport à la maison.



Enfin, les séries C et P seront désormais toutes deux déclinées en format 75 pouces. TCL va également plus loin en lançant deux téléviseurs de 85 pouces sur les séries C73 et P73 ainsi qu'un modèle très généreux avec une diagonale de 98 pouces.