CES 2021 : TCL embraye sur le MiniLED avec sa technologie OD Zero

TCL évoque ainsi de nombreux avantages à cette distance optique et ce diamètre réduit. Premièrement la possibilité de produire des téléviseurs LCD bien plus fins « du jamais vu auparavant », mais surtout de profiter d’un rétroéclairage plus puissant et plus homogène sur l’ensemble de la dalle, de meilleurs contrastes et d’une « image plus réaliste et détaillée ».



Évidemment, cela a dû permettre à TCL de positionner bien plus de MiniLED que sur son X10, et nous profiterons donc, logiquement, de beaucoup plus de zones de gradation. Pour l’heure, nous n’avons pas de chiffres exacts à communiquer.