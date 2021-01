CES 2021 : Hisense met le paquet sur ses TriChroma Laser TVs

Le fabricant chinois est resté beaucoup plus discret sur ces gammes de téléviseurs ULED à venir. Nous savons toutefois que la série ULED U7 sera renouvelée dans le cadre du partenariat d’Hisense avec l’UEFA pour l’Euro 2020 2021.



On apprend surtout que les téléviseurs ULED du fabricant se déclineront en 4K et en 8K et embarqueront un rétroéclairage MiniLED. Samsung et LG, respectivement avec leur technologie Neo QLED et QNED auront donc affaire à ce nouvel arrivant sur le segment des téléviseurs MiniLED, en plus de TCL dont les annonces ne devraient plus tarder. À priori, ces téléviseurs auront le droit à l’HDMI 2.1 et ses fonctions, comme le VRR ou l’ALLM.