Voilà encore un terme qui, on le comprend, peut apporter un peu de confusion. Alors non, l'HDMI 2.3 n'existe pas (encore), mais l'HDCP 2.3, oui ! On vous explique.



Le HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) est un protocole de protection des contenus numériques conçu pour empêcher la copie non autorisée des flux vidéo et audio haute définition transmis via HDMI. Développé par Intel, il est systématiquement intégré aux appareils modernes comme les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray, les consoles de jeux et les box TV.