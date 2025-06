Cette idée simple mais puissante a bouleversé le marché. NVIDIA a lancé G-Sync, avec une approche initialement fermée, basée sur un module propriétaire intégré à certains écrans. AMD a répliqué avec FreeSync, une technologie ouverte s’appuyant sur le standard VESA Adaptive-Sync, introduit dans la norme DisplayPort 1.2a, puis étendu plus tard au HDMI 2.1.



Le résultat a été une véritable révolution pour le confort visuel dans les jeux vidéo, que ce soit sur PC ou sur console. Aujourd’hui, le VRR est non seulement disponible sur la majorité des moniteurs, mais aussi sur un grand nombre de téléviseurs récents (LG, Samsung, Sony, TCL, etc.), ainsi que sur les consoles Xbox Series X/S et PS5, toutes deux compatibles VRR via HDMI 2.1.



Sur Xbox, le support de FreeSync (grâce au GPU AMD intégré) est même actif depuis la génération précédente, et Microsoft a contribué à vulgariser cette technologie auprès d’un large public. Sony, plus tardif, a intégré le VRR via une mise à jour firmware sur PS5 en 2022. Depuis, de nombreux titres en tirent pleinement parti, offrant des performances plus stables sur les scènes exigeantes.



Le VRR n’est donc plus un luxe réservé à quelques initiés. Il est devenu un standard incontournable dans le jeu vidéo moderne, porté initialement par G-Sync et FreeSync, et désormais intégré dans la quasi-totalité des plateformes et affichages conçus pour le gaming.