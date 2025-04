L'utilisation de votre Synology NAS comme serveur VPN vous permet de créer un réseau privé virtuel. Cela signifie que lorsque vous vous connectez à votre NAS via le VPN depuis l'extérieur (par exemple, depuis un hôtel ou un réseau Wi-Fi public), votre connexion est chiffrée et sécurisée. Le trafic passe par votre NAS avant d'accéder à Internet ou aux autres appareils de votre réseau local. Nous allons nous concentrer sur le protocole OpenVPN, reconnu pour sa sécurité et ses performances.