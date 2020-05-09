frigo

Comme paramètre dans le Jeu Gears of war 4 et 5, il y a le temps du CPU, le temps du GPU,les IPS et plusieurs autres paramètres comme L’image calculé en milliseconde.

Quand bien Même,Si l’on effectue le calcul sur la Base du relevé en milliseconde du Jeu sur le paramètre Image.La vitesse oscille entre 6.9 et 11 ms max, ce qui nous donne selon le calcul: 1:0.0069=144 hz et 1/0.011 = 90 hz.

La vitesse du taux de rafraîchissement de l’écran est donc bien conforme aux spécifications de l’écran.et le temps pour afficher une image compense largement le fameux Input lag qui selon moi,ce n’est que mon avis n’est que pure argument marketing.

à moins d’avoir des Yeux Bionic à la Superman,je ne vois pas d’effets de floue !

Autrefois oui, il y a 10 ans avec les premiers LCD,il y avait du Reverse Ghosting mais maintenant ?

Même sur une TV Samsung à 50 hz,je n’observe pas d’effet de floue sur les jeux PS4. En même temps,ils sont «locké» à 30 fps pour la plupart ^^.