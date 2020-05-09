TN, VA, IPS ou OLED : derrière ces quelques sigles se cachent des technologies d'affichage aux qualités bien différentes. Contraste, réactivité, angles de vision, rendu des couleurs ou risque de marquage : le type de dalle continue d'influencer fortement l'expérience offerte par un écran PC. Les progrès réalisés ces dernières années ont toutefois brouillé les frontières, au point qu'il n'est plus possible de désigner une technologie comme systématiquement supérieure aux autres.
En bref, quelle dalle pour quel usage ?
Pour un usage polyvalent, l’IPS reste généralement le choix le plus simple, grâce à son bon équilibre entre qualité d’image, réactivité, angles de vision et prix. Le VA se distingue surtout par son contraste natif élevé, ce qui le rend intéressant pour les films et les jeux immersifs.
L’OLED est aujourd’hui l’une des solutions les plus convaincantes pour le gaming et le HDR, grâce à ses noirs absolus et à sa réactivité. Un bon écran MiniLED constitue toutefois son principal concurrent côté LCD : il peut offrir une forte luminosité, un HDR très dynamique et davantage de tranquillité pour les usages prolongés ou les interfaces statiques, au prix d’un blooming toujours possible. Le TN conserve enfin une vraie pertinence pour l’e-sport, surtout lorsque la fréquence et la clarté des mouvements priment sur le reste.
À retenir : MiniLED n’est pas un type de dalle. Il s’agit d’un rétroéclairage qui peut être associé à une dalle IPS ou VA.
Pendant longtemps, le choix d'une dalle pouvait se résumer assez facilement. Le TN privilégiait la vitesse, le VA misait sur le contraste, tandis que l'IPS se distinguait par ses angles de vision et sa reproduction des couleurs. Quant à l'OLED, il demeurait une solution séduisante, mais encore trop rare et coûteuse pour intéresser la majorité des utilisateurs.
Cette grille de lecture conserve une part de vérité, mais elle ne suffit plus. Les dalles IPS ont énormément progressé en matière de réactivité et de fréquence. Certains VA maîtrisent beaucoup mieux leurs transitions sombres qu'autrefois. L'OLED se décline désormais dans les principales diagonales et définitions du marché et vise directement l’e-sport.
Le type de dalle reste donc un excellent point de départ, mais il ne permet plus à lui seul de prévoir les performances d’un moniteur. Le calibrage, l’overdrive, le rétroéclairage, le traitement de surface ou encore l’électronique peuvent créer des écarts considérables entre deux écrans reposant sur une technologie comparable.
TN, VA, IPS, OLED et MiniLED : les différences en un coup d’œil
TN, VA et IPS appartiennent à la grande famille des écrans LCD. Dans les trois cas, les pixels ne produisent pas leur propre lumière : des cristaux liquides modulent celle émise par un rétroéclairage.
|Technologie
|Contraste
|Réactivité
|Angles de vision
|HDR
|Marquage
|Positionnement
|TN
|Faible à moyen
|Excellente
|Limités
|Peu adapté
|Non
|E-sport, fréquences extrêmes
|IPS
|Moyen
|Très bonne à excellente
|Excellents
|Variable, excellent avec MiniLED
|Non
|Polyvalence, création, gaming
|VA
|Élevé pour un LCD
|Variable à très bonne
|Bons
|Excellent potentiel avec MiniLED
|Non
|Films, jeux immersifs
|OLED
|Exceptionnel
|Excellente
|Excellents
|Excellent, luminosité soutenue variable
|Risque réduit mais réel
|Gaming et multimédia haut de gamme
|MiniLED*
|Dépend de la dalle
|Dépend de la dalle
|Dépend de la dalle
|Très élevé
|Non
|Alternative LCD à l’OLED
L'OLED fonctionne différemment. Ses pixels sont autoémissifs : ils produisent directement leur lumière et peuvent s’éteindre individuellement.
Le MiniLED ne remplace aucune de ces technologies de dalle. Il perfectionne le rétroéclairage des écrans LCD.
Dalle TN : toujours la reine de la très haute fréquence ?
Le TN, ou Twisted Nematic, a longtemps été la technologie de référence pour les joueurs compétitifs. Son principal avantage historique tient à la rapidité avec laquelle les cristaux liquides peuvent changer d’orientation.
Cet avantage historique s'est considérablement réduit. Les écrans Fast IPS ont progressé, tandis que l'OLED combine désormais des transitions presque instantanées avec des fréquences de rafraîchissement très élevées. Le TN n'a pas disparu pour autant : il s'est spécialisé dans l'e-sport et la recherche de performances extrêmes.
Comment fonctionne une dalle TN ?
Dans une cellule TN, les molécules de cristaux liquides sont placées entre deux filtres polarisants croisés et adoptent une structure torsadée. Leur orientation pivote progressivement d’une face à l’autre de la cellule.
La lumière provenant du rétroéclairage est d’abord polarisée. En traversant la couche de cristaux, sa polarisation est progressivement tournée avant d'arriver au second filtre, ce qui lui permet de le traverser
Lorsqu’une tension est appliquée entre les électrodes de la cellule, les cristaux tendent à s’aligner avec le champ électrique et perdent leur torsion. La polarisation de la lumière n’est alors plus modifiée de la même manière, ce qui permet de faire varier la quantité de lumière transmise.
Cette capacité à modifier rapidement l’orientation des cristaux a longtemps donné au TN son avantage en matière de temps de réponse.
Le TN n’a plus le monopole des fréquences extrêmes
C’est un changement important par rapport à la hiérarchie historique du marché : le TN n’est désormais plus seul au sommet de la course aux hertz.
LG commercialise ainsi l’UltraGear 25G590B, un moniteur IPS de 24,5 pouces capable de fonctionner à 1 000 Hz nativement en Full HD, avec un mode overclocké jusqu’à 1 100 Hz. LG annonce également un temps de réponse de 0,5 ms GtG.
Le Fast TN reste néanmoins très présent sur ce terrain, notamment sur les écrans conçus spécifiquement pour l’e-sport. Mais la fréquence maximale n’est désormais plus une caractéristique permettant de distinguer automatiquement TN et IPS.
À 60 Hz, chaque image reste affichée environ 16,7 ms. Cette durée tombe à 4,17 ms à 240 Hz, 1,67 ms à 600 Hz et seulement 1 ms à 1 000 Hz.
Les gains deviennent naturellement plus subtils à mesure que la fréquence augmente. Encore faut-il surtout disposer d’un PC capable de générer plusieurs centaines d’images par seconde. C’est l’une des raisons pour lesquelles ces moniteurs privilégient généralement le Full HD.
Fréquence et temps de réponse : deux notions distinctes
Une fréquence très élevée ne garantit pas, à elle seule, une image nette. Les pixels doivent être suffisamment rapides pour terminer leur transition avant l’arrivée du rafraîchissement suivant.
À l’inverse, des transitions très courtes ne permettent pas à un écran d’afficher davantage d’images par seconde. Fréquence et temps de réponse décrivent donc deux phénomènes différents.
Les moniteurs TN spécialisés associent souvent haute fréquence et technologies de réduction du flou. DyAc chez BenQ ou ELMB chez Asus utilisent notamment un rétroéclairage stroboscopique : au lieu de rester allumé en permanence, celui-ci est brièvement interrompu afin de réduire la persistance perçue.
Cette technique peut améliorer sensiblement la netteté des mouvements, mais elle réduit généralement la luminosité et peut introduire des artefacts.
Une qualité d’image toujours en retrait
Les faiblesses traditionnelles du TN n'ont pas disparu. Ses angles de vision restent plus étroits que ceux de l’IPS ou de l’OLED, avec des variations rapides de couleur, de contraste et de luminosité lorsque l’on se décale de l’axe.
Le contraste natif est également généralement limité. Dans une pièce sombre, les noirs peuvent davantage ressembler à un gris foncé.
La reproduction des couleurs a progressé et tous les TN modernes ne délivrent évidemment pas une mauvaise image. Mais pour un écran destiné à la fois au jeu, au travail et au multimédia, l’IPS offre aujourd’hui généralement un meilleur compromis.
Dalle VA : le meilleur contraste parmi les écrans LCD
Le VA, ou Vertical Alignment, conserve un avantage structurel important sur les autres grandes familles LCD : son contraste natif élevé.
Les noirs sont généralement plus profonds que sur TN ou IPS, ce qui profite particulièrement aux films, aux jeux sombres et aux usages dans une pièce peu éclairée.
Comment fonctionne une dalle VA ?
Au repos, les cristaux liquides d’une dalle VA sont orientés presque perpendiculairement au plan de l’écran.
Dans cette configuration, ils modifient peu la polarisation de la lumière, qui peut alors être efficacement bloquée par le second filtre polarisant. C’est cette capacité à limiter la transmission du rétroéclairage qui explique le contraste élevé de la technologie.
Lorsqu’une tension est appliquée, les cristaux s’inclinent. Cette inclinaison modifie progressivement la polarisation de la lumière et permet à une quantité croissante de celle-ci de traverser la cellule.
Les VA modernes utilisent souvent plusieurs domaines au sein d’un même pixel, dans lesquels les cristaux s’inclinent selon des orientations différentes. Des architectures comme MVA ou PVA ont justement été développées pour améliorer les angles de vision et limiter les variations de gamma.
Un contraste nettement supérieur à celui de l'IPS
Un IPS classique se situe souvent autour de 1 000:1, tandis qu’un VA peut atteindre environ 3 000:1, voire davantage sur certains modèles. Cet écart est particulièrement visible dans l’obscurité : une dalle VA conserve davantage de profondeur dans les scènes nocturnes et affiche des noirs moins grisâtres.
Elle reste cependant loin du contrôle pixel par pixel de l’OLED puisque le rétroéclairage continue de fonctionner derrière la dalle.
Le problème des transitions sombres
La principale faiblesse du VA concerne toutefois certaines transitions entre des tons très sombres. Elles peuvent être sensiblement plus lentes que les transitions intermédiaires et provoquer une traînée derrière les objets en mouvement : le fameux black smearing ou dark smearing.
Tous les VA ne sont toutefois pas égaux. Les dalles Fast VA ont fortement progressé et certains modèles modernes offrent une réactivité plus convaincante.
L’overdrive joue ici un rôle déterminant. Il accélère le déplacement des cristaux grâce à une tension plus importante, mais un réglage trop agressif peut faire dépasser la valeur cible au pixel et provoquer une traînée inversée : l’overshoot ou reverse ghosting.
VA et MiniLED : une association très pertinente
Le VA se combine particulièrement bien avec un rétroéclairage MiniLED. Son contraste natif élevé constitue déjà une première barrière contre la lumière parasite, tandis que le local dimming permet de réduire fortement la luminosité derrière les zones sombres.
Cette combinaison peut produire un excellent rendu HDR sans exposer l’utilisateur au vieillissement différentiel propre à l’OLED. Elle ne supprime cependant pas le blooming : chaque zone du rétroéclairage continue d’éclairer de nombreux pixels.
Dalle IPS : la solution la plus polyvalente
L'IPS, ou In-Plane Switching, s'est imposé comme la technologie LCD la plus répandue sur les écrans généralistes, professionnels et gaming.
Son succès tient moins à une qualité spectaculaire qu’à son équilibre : angles de vision, reproduction des couleurs, réactivité et disponibilité dans presque toutes les gammes de prix.
Comment fonctionne une dalle IPS ?
Les électrodes d’une cellule IPS sont disposées sur le même plan et génèrent un champ électrique principalement parallèle à la surface de l’écran.
Sous tension, les cristaux pivotent donc dans le plan de la dalle, plutôt que de se redresser verticalement comme sur d’autres architectures LCD. C’est cette disposition qui explique le nom In-Plane Switching.
Elle permet surtout de conserver des propriétés optiques relativement stables lorsque l’écran est observé sous différents angles. Couleurs, gamma et luminosité varient ainsi généralement moins qu’avec TN ou VA.
IPS ne signifie pas couleurs justes
IPS ne signifie pas automatiquement couleurs justes. L’IPS garde une excellente réputation dans le domaine de la création, mais la technologie de dalle ne suffit pas à garantir une bonne colorimétrie. Un écran IPS peut couvrir largement sRGB, DCI-P3 ou Adobe RGB tout en étant mal calibré.
Pour juger un écran destiné à la photo ou à la vidéo, il faut également examiner :
- la couverture et le volume du gamut ;
- la précision colorimétrique ;
- la profondeur de couleur ;
- l’uniformité ;
- la gestion des dégradés ;
- les modes sRGB, DCI-P3 ou Adobe RGB ;
- les possibilités de calibrage.
Le sigle IPS ne constitue donc pas une garantie de fidélité colorimétrique.
Fast IPS, Nano IPS et IPS Black
Le terme IPS recouvre aujourd’hui de nombreuses variantes.
- Le Fast IPS vise principalement à accélérer les transitions afin d’exploiter de fortes fréquences de rafraîchissement.
- Le Nano IPS agit davantage sur le gamut en utilisant une couche destinée à mieux contrôler certaines longueurs d’onde du rétroéclairage.
- L’IPS Black cherche, pour sa part, à améliorer le point faible historique de cette technologie : le contraste.
Ces différentes appellations illustrent surtout à quel point « IPS » ne désigne plus une famille totalement homogène.
L’IPS atteint désormais 1 000 Hz nativement
L’idée selon laquelle l’IPS serait systématiquement lent appartient définitivement au passé. Le LG UltraGear 25G590B constitue un exemple particulièrement spectaculaire de cette évolution : sa dalle IPS Full HD de 24,5 pouces fonctionne à 1 000 Hz nativement, avec un mode overclocké à 1 100 Hz. LG annonce un temps de réponse de 0,5 ms GtG.
Ces chiffres ne signifient évidemment pas que tous les IPS rivalisent avec les moniteurs e-sport les plus rapides. Ils montrent surtout que la technologie IPS elle-même ne constitue plus la limite qui séparait autrefois clairement TN et IPS en matière de fréquence.
Le contraste reste son principal compromis
Un écran IPS classique bloque moins efficacement le rétroéclairage qu’un VA. Dans une pièce sombre, les noirs peuvent donc paraître sensiblement gris. Il faut également distinguer plusieurs phénomènes souvent confondus.
- L’IPS Glow correspond à une lueur dont l’intensité varie selon l’angle de vision et la position de l’observateur. Il est lié aux propriétés optiques de la technologie.
- Le backlight bleeding correspond davantage à une fuite irrégulière de lumière, souvent liée à l’assemblage ou aux contraintes exercées sur la dalle.
Un rétroéclairage MiniLED peut largement améliorer le contraste perçu d’un IPS sans modifier pour autant son contraste natif.
Une réactivité devenue très convaincante
L'idée selon laquelle l'IPS serait systématiquement lent appartient désormais au
passé. Les meilleurs Fast IPS exploitent des fréquences élevées avec des transitions suffisamment rapides et régulières pour la plupart des joueurs. L'arrivée des premiers modèles à 1 000 Hz montre même que le TN n'a plus le monopole de la fréquence extrême.
Les dalles IPS restent moins rapides que l'OLED sur le plan strictement physique, mais la différence est rarement rédhibitoire en pratique.
L'overdrive joue néanmoins un rôle important. Certains écrans conservent un bon équilibre sur toute la plage de fréquences. D'autres nécessitent de modifier le réglage lorsque le nombre d'images par seconde varie.
G-SYNC Pulsar : le strobing enfin compatible avec le VRR
G-SYNC Pulsar pousse plus loin l'association entre synchronisation adaptative et réduction du flou. Contrairement à un strobing classique fonctionnant dans des conditions de fréquence plus rigides, Pulsar adapte les impulsions du rétroéclairage aux variations du taux de rafraîchissement.
Il ne s’agit plus d’une simple démonstration technologique. Les premiers écrans Pulsar d’Acer, AOC, Asus et MSI sont commercialisés depuis janvier 2026. Les quatre modèles de lancement utilisent une dalle IPS de 27 pouces en 2 560 × 1 440 pixels à 360 Hz ; NVIDIA annonçait un tarif de départ de 599 dollars aux États-Unis.
Pulsar n’est pas la première technologie à associer strobing et VRR (ELMB Sync l’avait déjà fait) mais elle pousse beaucoup plus loin le principe du strobing à fréquence variable.
Dalle OLED : la nouvelle référence pour le gaming ?
L’OLED est probablement la technologie qui a le plus bouleversé le marché des moniteurs ces dernières années.
Elle est désormais disponible en QHD, en 4K, en 16:9 comme en ultralarge, avec des fréquences qui permettent même de viser directement le jeu compétitif.
Comment fonctionne une dalle OLED ?
Contrairement à un LCD, l’OLED n’utilise ni cristaux liquides ni rétroéclairage. Chaque sous-pixel repose sur un empilement de couches organiques placé entre deux électrodes, une anode et une cathode.
Lorsqu’un courant traverse cette structure, des électrons et des « trous » migrent dans les différentes couches avant de se recombiner dans la couche émissive. Cette recombinaison libère de l’énergie sous forme de photons : le sous-pixel produit directement sa propre lumière. Des transistors TFT permettent ensuite de contrôler individuellement l’intensité de l’émission.
Lorsqu’un pixel doit afficher du noir, il peut simplement cesser d’émettre.
Des noirs absolus et aucun blooming
Cette capacité à éteindre chaque pixel individuellement constitue l’un des principaux avantages de l’OLED. Un petit élément lumineux peut être affiché sur un fond noir sans allumer les pixels voisins. Il n’existe donc pas de blooming comparable à celui d’un écran LCD doté d’un rétroéclairage à gradation locale.
Le contraste devient virtuellement infini et les scènes sombres gagnent beaucoup en profondeur.
Une réactivité presque instantanée
Les pixels OLED changent d’état beaucoup plus rapidement que les cristaux liquides. Les transitions sont donc extrêmement courtes et le ghosting lié au changement de couleur devient presque inexistant.
Cela ne rend pas la fréquence inutile pour autant. L’OLED reste un affichage sample-and-hold : chaque image reste visible jusqu’au rafraîchissement suivant. Une fréquence supérieure réduit donc encore la persistance perçue.
720 Hz natifs : l’OLED entre pleinement sur le terrain de l’e-sport
L'évolution des écrans OLED s'est fortement accélérée en 2026. Le LG UltraGear 27GX790B fonctionne à 540 Hz en QHD et peut atteindre 720 Hz en HD grâce à son Dual Mode. Il utilise une dalle OLED de quatrième génération et LG annonce un temps de réponse de 0,02 ms GtG.
Surtout, l’OLED n’est désormais plus obligé de réduire sa définition pour atteindre 720 Hz. Récemment, LG Display a annoncé le lancement et la production en série d’une nouvelle dalle Gaming OLED de 24,5 pouces capable de fonctionner à 720 Hz nativement en Full HD, avec un temps de réponse annoncé de 0,02 ms. On retrouve déjà cette dalle sur l'Asus ROG Swift OLED PG259QWS Ace. LG Display la présente comme la première dalle OLED spécifiquement développée pour l’e-sport à atteindre cette fréquence en 1 920 × 1 080 pixels.
La hiérarchie historique se brouille donc considérablement : l’IPS atteint désormais 1 000 Hz nativement en Full HD, tandis que l’OLED atteint 720 Hz dans cette même définition. Le TN ne peut plus être résumé comme « la dalle rapide », l’IPS comme « le compromis » et l’OLED comme une technologie uniquement tournée vers la qualité d’image.
Un HDR spectaculaire, mais une luminosité variable
L’OLED excelle dans les scènes composées de petits éléments lumineux sur fond sombre. Sa luminosité varie toutefois en fonction de la surface éclairée. Un petit reflet peut atteindre un niveau élevé, alors qu’une grande image lumineuse sera souvent affichée avec une intensité plus faible.
Cette variation répond aux contraintes thermiques et énergétiques de la dalle ainsi qu’aux mécanismes de limitation automatique de luminosité généralement regroupés sous l’appellation ABL.
Un MiniLED performant peut ainsi rester plus lumineux sur de grandes surfaces et mieux résister à une pièce très éclairée.
L’écart commence néanmoins à se réduire. La certification DisplayHDR True Black 1400 introduite par la VESA en 2026 impose notamment 1 400 cd/m² en pic et 700 cd/m² sur une image entièrement blanche, ce qui illustre les progrès réalisés par les nouvelles générations d’OLED.
WOLED et QD-OLED : quelles différences ?
Le marché des moniteurs OLED repose essentiellement sur deux grandes familles : le WOLED de LG Display et le QD-OLED de Samsung Display.
Dans les deux cas, le panneau est autoémissif. La différence concerne surtout la manière dont sont produites les composantes rouge, verte et bleue.
WOLED
Le WOLED utilise plusieurs couches OLED émettant différentes composantes lumineuses afin de produire, à l’échelle du pixel, une lumière proche du blanc. Des filtres colorés permettent ensuite d’obtenir les composantes rouge, verte et bleue nécessaires à l’image.
Pendant plusieurs générations, les dalles WOLED destinées aux moniteurs ont adopté une structure RWBG, avec des sous-pixels rouge, vert et bleu auxquels s’ajoute un sous-pixel blanc. Ce dernier laisse passer directement une partie de la lumière produite par la pile OLED, sans filtre coloré, afin notamment d’augmenter la luminosité.
Les nouvelles générations font évoluer cette organisation. LG Display a notamment commencé en 2026 la production en série de dalles OLED à structure RGB Stripe, dans laquelle les sous-pixels rouge, vert et bleu sont alignés de manière plus classique et le sous-pixel blanc disparaît. Cette disposition vise notamment à améliorer la netteté des petits textes et des détails fins.
Les architectures Tandem concernent encore autre chose : elles superposent plusieurs unités émissives OLED afin d’améliorer notamment l’efficacité lumineuse, la luminosité, la durée de vie et la maîtrise des contraintes thermiques.
QD-OLED
Le QD-OLED utilise une base OLED bleue. Une partie de cette lumière bleue est convertie en rouge et en vert grâce à des points quantiques, tandis qu’une autre reste bleue. Cette conversion permet de conserver des couleurs très saturées à forte luminosité.
Les premières générations utilisaient une organisation triangulaire des sous-pixels susceptible de créer de fines franges colorées autour des caractères. L’augmentation de la densité de pixels et l’arrivée de nouvelles structures comme V-Stripe réduisent progressivement cette particularité.
Le QD-OLED présente également un comportement particulier sous forte lumière ambiante : son niveau de noir peut visuellement se relever et prendre une légère teinte violacée.
Une opposition à relativiser
WOLED et QD-OLED possèdent chacun des tendances distinctes, mais le choix ne doit pas reposer uniquement sur leur architecture. Le traitement antireflet, la densité de pixels, la génération de la dalle, le calibrage, les protections contre le marquage et la garantie peuvent avoir davantage d'importance que l'étiquette WOLED ou QD-OLED.
Le duopole commence par ailleurs à être bousculé par l'OLED imprimé par jet d'encre de TCL CSOT. La technologie n'atteint pas encore les fréquences des meilleures dalles gaming coréennes, mais elle pourrait à terme diversifier l'offre et réduire les coûts de production.
Le risque de marquage OLED a-t-il disparu ?
Non, pas vraiment ! Le burn-in résulte d’un vieillissement différentiel des matériaux organiques. Une zone sollicitée beaucoup plus longtemps que les autres peut finir par laisser une trace permanente.
Les constructeurs multiplient désormais les protections : décalage de pixels, réduction locale de la luminosité, détection des éléments statiques, cycles de compensation ou encore gestion thermique. Ces systèmes réduisent le risque sans le supprimer.
Les garanties ont également évolué. Asus précise par exemple que le ROG Swift OLED PG259QWS Ace bénéficie d’une garantie de trois ans couvrant le burn-in. Pour un utilisateur qui alterne jeux, films et applications, l’exposition reste très différente de celle d’un poste affichant huit heures par jour les mêmes barres d’outils.
MiniLED : la principale alternative LCD à l’OLED
Le MiniLED mérite une place particulière dans ce dossier. Techniquement, ce n’est pas un type de dalle : un écran MiniLED utilise toujours une dalle LCD, généralement IPS ou VA. La différence se situe dans le rétroéclairage.
Comment fonctionne un rétroéclairage MiniLED ?
Dans un écran LCD classique, la lumière provient d’un rétroéclairage placé derrière ou autour de la dalle. Le MiniLED utilise des diodes beaucoup plus petites, ce qui permet d’en intégrer un grand nombre et de les regrouper en zones pilotables indépendamment.
L’électronique analyse l’image en temps réel et adapte la puissance de ces zones. Une région sombre peut fortement réduire son intensité tandis qu’une zone située derrière une source lumineuse peut augmenter sa puissance.
Le pixel reste néanmoins un pixel LCD : les cristaux liquides continuent de moduler la lumière qui les traverse.
Edge LED, FALD et MiniLED : ce qui change
Un écran EdgeLED place principalement ses LED sur les bords. Un rétroéclairage DirectLED les répartit derrière la dalle. Lorsqu’elles peuvent être pilotées par groupes indépendants, on parle généralement de Full Array Local Dimming, ou FALD.
Le MiniLED pousse cette logique beaucoup plus loin grâce à des diodes plus petites et plus nombreuses. Il ne crée donc pas la gradation locale : il permet de la rendre beaucoup plus précise.
Jusqu’à plusieurs milliers de zones
Certains moniteurs poussent désormais très loin cette architecture. Le LG UltraGear Evo 27GM950B utilise par exemple 2 304 zones de gradation locale et 9 216 MiniLED derrière sa dalle. LG annonce également une luminosité maximale de 1 250 cd/m² et une certification DisplayHDR 1000.
Ces chiffres permettent de comprendre l’évolution du MiniLED, mais ils ne doivent pas être interprétés comme un indicateur absolu de qualité. Le nombre de zones n’est qu’une partie de l’équation.
Pourquoi reste-t-il du blooming ?
Parce qu’une zone MiniLED n’est pas un pixel. Un écran 4K affiche environ 8,3 millions de pixels. Même avec 2 304 zones, chaque zone continue donc à contrôler en moyenne plusieurs milliers de pixels.
Lorsqu’un petit élément blanc apparaît sur un fond noir, la zone située derrière lui doit s’allumer. Les pixels noirs voisins reçoivent alors eux aussi une partie de cette lumière. C’est ce débordement qui produit le blooming.
Plus les zones sont petites et nombreuses, moins le phénomène peut être visible. Mais leur nombre ne suffit pas : l’algorithme de local dimming est tout aussi important.
Un pilotage trop agressif peut, par exemple, assombrir de petits détails lumineux afin d’éviter un halo.
Et le QLED dans tout ça ?
QLED est une autre appellation souvent mal comprise. Un moniteur QLED reste généralement un écran LCD. Il utilise des Quantum Dots, ou points quantiques, afin d’améliorer la production des couleurs. Ces nanocristaux sont excités par la lumière du rétroéclairage et réémettent des longueurs d’onde particulièrement précises, notamment dans le rouge et le vert.
Cette technique permet d’obtenir des primaires plus pures, d’élargir le gamut et d’améliorer le volume de couleurs. Pour résumer, un écran peut donc parfaitement être VA + QLED + MiniLED. VA décrit la technologie de la dalle, QLED l’utilisation de points quantiques pour les couleurs et MiniLED le rétroéclairage.
Ces appellations ne décrivent donc pas le même élément de l’écran.
MiniLED ou OLED ?
L’OLED conserve l’avantage sur :
- la profondeur du noir ;
- l’absence de blooming ;
- la réactivité ;
- la précision locale du HDR.
Le MiniLED garde de solides arguments :
- forte luminosité sur de grandes surfaces ;
- absence de risque de burn-in ;
- excellente compatibilité avec la bureautique intensive ;
- bonnes performances dans les pièces lumineuses.
Temps de réponse, MPRT et fréquence : les chiffres à ne pas confondre
Les fiches techniques regroupent souvent plusieurs indicateurs qui ne mesurent pas la même chose. Comprendre leur rôle permet d'éviter de choisir un écran sur la seule base d'un chiffre flatteur.
Le temps de réponse GtG
Le GtG, pour Gray to Gray, mesure le temps nécessaire à un pixel pour passer d’une nuance de gris à une autre.
Un écran réalise cependant une multitude de transitions différentes, dont certaines sont beaucoup plus lentes que d’autres. Un fabricant peut donc mettre en avant la meilleure valeur obtenue dans un mode d’overdrive extrême, même si la moyenne est sensiblement supérieure ou si le réglage provoque beaucoup d’overshoot. Une moyenne mesurée sur de nombreuses transitions est donc beaucoup plus représentative qu’un chiffre minimal isolé, comme nous l'expliquons dans notre protocole de test d'écrans.
Il faut également comparer ces temps de réponse à la fréquence de l’écran. À 144 Hz, une nouvelle image arrive toutes les 6,94 ms ; à 240 Hz, toutes les 4,17 ms. Une transition qui demande 6 ms peut ainsi avoir le temps de se terminer à 144 Hz, mais être encore en cours lorsque l’image suivante arrive à 240 Hz.
C’est pourquoi, lors des mesures, il est utile d’observer la proportion de transitions suffisamment rapides pour être terminées dans la fenêtre correspondant à la fréquence testée, plutôt que de se contenter du meilleur temps de réponse annoncé.
L'overshoot
Pour accélérer les pixels LCD, les fabricants ont recours à l'overdrive : une tension supérieure est appliquée temporairement afin que le cristal atteigne plus vite son état cible.
Si cette impulsion est trop forte, le pixel dépasse la valeur souhaitée avant de revenir en arrière. Le phénomène crée une traînée claire ou colorée derrière l'objet en mouvement : c'est l'overshoot, aussi appelé reverse ghosting.
Un mode d'overdrive affichant les meilleurs temps de réponse sur le papier n'est donc pas forcément celui qui offre la meilleure image en pratique.
Le MPRT
Le MPRT, ou Moving Picture Response Time, cherche à traduire la durée pendant laquelle un objet reste perceptible lors de son déplacement. Il est lié à la persistance de l'image et peut être réduit par un rétroéclairage stroboscopique ou une insertion d'images noires.
Un « 1 ms MPRT » ne signifie donc pas nécessairement que les pixels changent réellement de couleur en une milliseconde. Il peut simplement indiquer que l'écran dispose d'un mode de réduction du flou.
La fréquence de rafraîchissement
La fréquence de rafraîchissement indique combien de fois l’écran peut actualiser l’image chaque seconde. Un écran à 144 Hz peut donc afficher jusqu’à 144 images par seconde, tandis qu’un modèle à 240 Hz peut en afficher jusqu’à 240.
Une fréquence plus élevée améliore la fluidité et réduit le temps séparant deux images. Elle ne garantit toutefois pas que les pixels soient suffisamment rapides pour suivre chaque rafraîchissement.
Un écran à 240 Hz dont certaines transitions sont trop lentes peut ainsi afficher 240 images par seconde tout en conservant davantage de flou ou de traînées qu’un modèle dont les pixels suivent mieux cette cadence.
L'input lag
L’input lag correspond au délai entre la réception du signal par l’écran et son affichage. Il dépend notamment de l’électronique et des traitements internes.
Un écran peut donc avoir des transitions de pixels extrêmement rapides tout en ajoutant davantage de latence dans le traitement du signal, ou inversement.
ClearMR, un indicateur complémentaire
La certification VESA ClearMR tente de proposer une lecture différente de la clarté des mouvements en se basant notamment sur le rapport entre pixels nets et pixels flous lors du déplacement.
Elle constitue un indicateur complémentaire, mais ne remplace pas des mesures détaillées du temps de réponse, de l’overshoot ou du comportement à différentes fréquences.
Quelle technologie choisir selon son usage ?
Pour la bureautique
L'IPS reste généralement le choix le plus évident. Il offre une image stable, de bons angles de vision et ne présente pas de risque de marquage lié aux interfaces statiques.
Un VA peut également convenir, notamment pour obtenir des noirs plus profonds. Il faudra simplement tenir compte de ses angles de vision et de son éventuelle courbure.
L'OLED peut offrir un excellent confort et une très belle qualité d'image, mais il reste moins rassurant pour afficher quotidiennement les mêmes fenêtres et barres d'outils pendant de longues heures.
Pour le jeu compétitif
Le TN conserve un intérêt pour les joueurs de FPS qui recherchent des fréquences très élevées au meilleur prix et disposent du matériel nécessaire pour générer plusieurs centaines d'images par seconde. Le Fast IPS joue désormais dans la même cour et bénéficie de technologies avancées de gestion du mouvement telles que G-SYNC Pulsar.
L'OLED constitue également une référence grâce à ses transitions presque instantanées et à ses fréquences très élevées. Son prix et le risque de marquage peuvent toutefois peser dans la décision.
Pour les jeux solo et le HDR
L'OLED offre généralement l'expérience la plus spectaculaire grâce à ses noirs absolus, son contraste et sa réactivité.
Un bon VA constitue une alternative plus accessible, notamment lorsqu'il est associé à un rétroéclairage Mini LED.
L'IPS classique paraît moins profond dans une pièce sombre, mais un modèle IPS Mini LED peut offrir une expérience HDR très convaincante.
Pour regarder des films
L'OLED et le VA sont les choix les plus naturels.
L'OLED offre une précision parfaite dans les noirs. Le VA produit un contraste natif nettement supérieur à celui de l'IPS.
Un VA Mini LED peut atteindre une forte luminosité et délivrer une image dynamique, mais il reste exposé au blooming autour des sous-titres et des petits objets lumineux.
Pour la photo, la vidéo et le graphisme
L'IPS conserve une place centrale grâce à sa stabilité, à ses angles de vision et à la richesse de l'offre professionnelle. Il faut néanmoins choisir un modèle doté d'un gamut adapté, d'un calibrage précis et d'une bonne uniformité.
L'OLED peut être excellent pour le HDR et le contrôle des noirs. Il demande davantage d'attention concernant la luminosité soutenue, les interfaces statiques et la structure des sous-pixels.
Dans ce contexte, le type de dalle reste secondaire face à la précision colorimétrique, à la profondeur de couleur, au calibrage matériel et à la prise en charge des espaces professionnels.
Pour un usage polyvalent
L'IPS reste le choix le plus simple. Il ne domine pas nécessairement chaque catégorie, mais offre généralement le meilleur équilibre entre prix, qualité d'image, réactivité et simplicité d'utilisation.
Le VA conviendra davantage à ceux qui privilégient les films et les jeux sombres. L'OLED séduira les utilisateurs prêts à accepter quelques précautions pour obtenir une image plus spectaculaire.
Les autres critères à examiner avant l'achat
La définition et la densité de pixels
La définition doit être adaptée à la diagonale et à la distance d'observation.
Le Full HD reste cohérent sur 24 pouces. Le QHD convient très bien aux écrans de 27 pouces. La 4K apporte davantage de finesse sur 27 ou 32 pouces, mais demande une carte graphique plus puissante pour jouer à haute fréquence.
La densité de pixels influence également la lisibilité des textes sur OLED. Les éventuelles franges liées à la structure des sous-pixels deviennent beaucoup moins visibles sur un écran 4K compact.
La fréquence et la synchronisation adaptative
Une fréquence élevée améliore le confort, y compris en dehors du jeu. Le passage de 60 à 120 ou 144 Hz est généralement très perceptible lors du déplacement des fenêtres et du défilement des pages. La synchronisation adaptative ajuste la fréquence de l'écran au débit de la carte graphique afin de réduire les déchirures et les saccades.
Elle peut toutefois révéler du VRR flicker, un scintillement perceptible sur certains écrans lorsque la fréquence varie fortement, notamment dans les scènes sombres. Le phénomène peut toucher aussi bien les LCD que les OLED et dépend beaucoup du modèle et du contenu affiché.
Dual Mode et fréquences multiples
Une tendance récente consiste à permettre au moniteur de changer directement de couple définition/fréquence. Le principe a été popularisé par les écrans OLED Dual Mode, capables par exemple d'alterner entre 4K à 240 Hz et Full HD à 480 Hz. L'idée est de privilégier la définition pour les jeux immersifs, puis la fréquence pour les titres compétitifs.
Le concept gagne désormais les écrans LCD et peut proposer trois paliers. Ces modes augmentent la polyvalence, mais la réduction de définition implique nécessairement une perte de finesse lorsque l'affichage n'est plus utilisé à sa résolution native.
Le HDR
La simple présence d'une compatibilité HDR10 ne garantit pas un bon rendu HDR. L'écran doit disposer d'un contraste suffisant, d'un contrôle précis de la lumière, d'une luminosité adaptée et d'un gamut étendu.
Les certifications VESA DisplayHDR et DisplayHDR True Black encadrent un niveau minimal de performances. Elles ne remplacent pas une évaluation complète du tone mapping, du blooming, des variations liées à l'ABL et de la capacité à maintenir la luminosité sur différentes surfaces.
L'uniformité, le banding et le mura
Deux exemplaires utilisant la même dalle peuvent également présenter des différences d'uniformité.
Sur LCD, il est possible d'observer des variations de luminosité ou de température de couleur entre le centre et les bords, ainsi que du banding vertical. Sur OLED, des irrégularités peuvent apparaître dans les gris très sombres, un phénomène souvent regroupé sous le terme mura.
Ces défauts sont surtout visibles sur des aplats uniformes et dans les scènes sombres. Ils sont particulièrement importants pour la photo et la vidéo, mais peuvent également devenir gênants dans certains jeux. Le type de dalle donne ici encore une tendance, sans garantir l'homogénéité de chaque exemplaire.
PWM et scintillement
Le VRR flicker n’est pas la seule forme de scintillement possible. Certains écrans utilisent une modulation temporelle de leur luminance, dont le PWM (Pulse Width Modulation). Son éventuelle gêne dépend notamment de la fréquence et de l’amplitude de modulation.
Sur la plupart des moniteurs modernes, elle est suffisamment élevée pour passer inaperçue, mais les utilisateurs sensibles au scintillement peuvent être dérangés par ce fonctionnement.
Le traitement antireflet
Un écran brillant renforce généralement la perception du contraste et la netteté, mais reflète davantage l'environnement. Un traitement mat diffuse les sources lumineuses et améliore le confort dans une pièce éclairée, au prix d'un rendu parfois légèrement plus granuleux.
Le choix dépend donc autant de la technologie de la dalle que de l'environnement dans lequel elle sera utilisée.
La connectique et l'ergonomie
La qualité de l'image ne compense pas un pied mal conçu ou une connectique inadaptée. Le réglage en hauteur, l'inclinaison, la rotation et la compatibilité VESA sont importants pour maintenir une bonne posture.
L'USB-C avec alimentation peut transformer le moniteur en station d'accueil pour ordinateur portable. Un commutateur KVM permet de partager clavier et souris entre plusieurs machines.
Pour jouer en 4K à fréquence élevée, il faut également vérifier la bande passante disponible en HDMI ou DisplayPort, ainsi que l'éventuel recours à la compression DSC. Avec les fréquences extrêmes, la connectique devient même un véritable critère de compatibilité.
Quelle dalle choisir pour son écran PC ?
Il n’existe plus de hiérarchie aussi simple qu'autrefois.
- Le TN conserve sa pertinence dans l’e-sport, mais la très haute fréquence n’est plus son territoire exclusif.
- L’IPS demeure probablement la technologie LCD la plus polyvalente et atteint désormais lui aussi des performances extrêmes, jusqu’à 1 000 Hz nativement en Full HD sur les modèles les plus spécialisés.
- Le VA reste la référence du LCD en matière de contraste natif et forme une excellente association avec un rétroéclairage MiniLED.
- L’OLED conserve l’avantage sur les noirs, la précision lumineuse et la réactivité. L’arrivée d’une dalle 24,5 pouces Full HD à 720 Hz natifs montre surtout qu’il n’est désormais plus cantonné au gaming haut de gamme orienté qualité d’image : il vise directement l’e-sport.
- Le MiniLED, enfin, ne constitue pas un cinquième type de dalle, mais il est devenu l’une des alternatives les plus crédibles à l’OLED dans le haut de gamme LCD grâce à sa luminosité, à la multiplication des zones de gradation et à l’absence de risque de burn-in.
La technologie employée donne donc une orientation, jamais un verdict. Plus que les quelques lettres inscrites sur une fiche technique, ce sont toujours les performances réellement mesurées, le calibrage, l’uniformité, la gestion du mouvement, le rétroéclairage et la cohérence générale du moniteur qui doivent guider le choix.