CES 2020 : 3 nouveaux moniteurs pour joueurs chez Acer, dont un géant de 55"

L'écran gamer de la démesure pour Acer

Deux écrans pour compléter la gamme

C'est le grand jour pour Acer ! Le constructeur taïwanais vient en effet de dévoiler trois nouveaux moniteurs de jeu et vient bousculer par la même occasion le peu de fabricants qui ont pour le moment eu l'audace de lancer des écrans « géants », OLED et 4K, comme c'est le cas du HP Omen X Emperium (65") et de l'Alienware AW5520QF (55").Ce nouvel écran dont la taille se rapproche de celle d'une TV, embarque tout ce qu'un joueur peut attendre d'un tel produit. Doté d'une dalle OLED de 55" avec une définition de 3840 x 2160 pixels, le CG552K offre également une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que la prise en charge des technologies de rafraîchissement variables (VRR via HDMI) d'AMD et de NVIDIA.Parmi les informations révélées par Acer, nous savons que l'écran autorise une luminosité maximale de 400 nits et est en mesure d'afficher 98,5 % du gamut DCI-P3. Il embarque également un capteur de proximité et de luminosité, afin d'adapter l'intensité de l'affichage par rapport à la luminosité ambiante, mais aussi de faire quelques économies d'énergie en captant votre présence devant l'écran.Du côté de la connectique, on retrouve deux DisplayPort v1.4, trois ports HDMI 2.0, un port USB-C, ainsi que deux ports USB 2.0 et 3.0. L'écran est aussi équipé avec deux haut-parleurs de 10 W. Ce sont là les seules caractéristiques techniques partagées par le fabricant, il faut attendre encore un peu pour connaitre son temps de réponse, ses réglages ergonomiques, ou encore sa compatibilité avec l'HDR et son taux de contraste.Le prix est quant à lui en deçà des modèles concurrents. Le CG552K devrait logiquement être disponible dès avril contre la bagatelle de 2 699 €, soit près de 1 000 € de moins que le modèle géant signé Alienware.Acer étend aussi sa gamme Predator avec le lancement des moniteurs X32 et X38. Le premier est doté d'une dalle IPS de 32" en UHD, avec unde 144 Hz et certifié HDR 1400, soit le plus haut niveau de certification à l'heure actuelle. Cet écran aux belles caractéristiques demandera un certain effort financier : comptez 3 599 $ pour une disponibilité en avril.Le second moniteur, le X38, se dote d'une dalle UWQHD+ (3840 x 1600 pixels) incurvée à 2300R et dispose, comme son nom l'indique d'une diagonale de 38 pouces. Le X38 pourra atteindre unde 175 Hz en overclocking, avec la prise en charge du G-Sync. Il s'agit de l'écran le moins onéreux annoncé par Acer, comptez cette fois-ci 2 399 $ pour l'acquérir.