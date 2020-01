CES 2020 : au tour de Lenovo de lancer un GPU externe (et le PC qui va avec)

© Lenovo

GPU externes : Lenovo s'y colle et laisse le choix entre NVIDIA et AMD

Lire aussi :

CES 2020 : Toutes les actualités du Consumer Electronic Show 2020



© Lenovo

Legion Y740S, le laptop gaming... qui ne l'est plus sans la BoostStation

© Lenovo

Source : TechRadar

En dépit des progrès de NVIDIA sur le secteur des GPUs à basse consommation dédiés au monde laptop, la puissance de calcul de ces puces reste inférieure à leurs homologues de bureau. Pour jouer en 1080p ou 1440p sur ordinateur portable, la chose n'est pas gênante, mais pour certains usages très demandeurs en TeraFLOPS, elle peut se révéler frustrante. C'est là qu'interviennent les GPUs externes (ou eGPU). À l'intérieur de ces caissons : une carte graphique pleine taille capable de déployer toute sa puissance sur nos ordinateurs portables.Sur le CES, Lenovo a présenté quelques nouveautés intéressantes au travers de sa gamme Legion. Parmi elles, un duo conçu pour travailler main dans la main : l'eGPU Legion BoostStation et le Legion Y740S, un nouveau laptop gaming dépourvu... de GPU dédié.Le Legion BoostStation embarque pour sa part, au choix, une NVIDIA GeForce RTX ou une AMD Radeon 5700 XT . Deux cartes graphiques de bureau dont la réputation n'est plus à faire. On notera par contre que le constructeur chinois fait l'impasse sur la récente RTX 2080 SUPER , pourtant plus intéressante d'un point de vue performances/prix.Au-delà de sa nature eGPU, ce nouveau produit peut embarquer du stockage additionnel (SSD ou HDD) et dispose de ports supplémentaires pour l'ordinateur portable auquel il sera raccordé en Thunderbolt 3 (un port HDMI, deux entrées USB-3.1, une entrée USB 2.0 et un port Ethernet). Le Legion BoostStation sert donc de carte graphique externe, mais aussi de dock, de dispositif de stockage et de solution de recharge. Comme le précise The Verge, l'eGPU de Lenovo embarque même un micro. Difficile toutefois de lui trouver un intérêt concret de prime abord.Le Lenovo Legion BoostStation arrivera sur le marché américain en mai prochain au tarif de 250 dollars. Pour ce prix, le produit sera livré sans carte graphique. Des bundles arriveront très rapidement après, promet Lenovo.Pensé pour fonctionner de paire avec l'eGPU BoostStation, le Lenovo Legion Y740S est un ordinateur portable musclé, mais dépourvu de puce graphique dédiée. L'appareil en profite pour gagner en finesse (seulement 14,9 mm d'épaisseur), mais se contente de l'iGPU de son Intel Core i9 de neuvième génération. C'est suffisant pour utiliser l'ordinateur au quotidien, mais impossible de lancer les derniers jeux sans eGPU.Le Legion Y740S embarque pour le reste un maximum de 32 Go de mémoire vive et jusqu'à 1 To de stockage en SSD. Côté écran, Lenovo propose un écran de 15,6 pouces Full HD ou Ultra HD. Comme le Legion BoostStation, ce produit sera lancé en mai aux États-Unis, cette fois à partir de 1 100 dollars.