Plus radicale, cette seconde méthode vise les marchés militaire et industriel si l'on en croit la campagne promotionnelle de TeamGroup. Nous n'avons pas encore de précision sur le tarif du P250Q-M80, mais nous savons qu'il sortira en quatre capacités (256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To) avec des débits séquentiels allant jusqu'à 7 000 Mo/s pour la lecture et 5 500 Mo/s pour l'écriture.