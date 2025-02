Vos SSD plafonnent à de maigres capacités de 1 ou 2 To, voire 4 To pour les plus chanceux et 8 To pour les plus fortunés ? Sachez que l'avenir promet d'être radieux, au moins chez SanDisk, avec des capacités toujours plus importantes.

Remarquez, si les promesses d'unités de 256 To, 512 To et même 1 Po sont actuellement à l'ordre du jour chez la firme américaine, il est clair que de telles solutions ne sont pas pour le commun des mortels… En même temps, pour en faire quoi de ces centaines de téraoctets ?