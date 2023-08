SK Hynix présente les premières NAND Flash sur 321 couches

Bien sûr, l'intérêt principal d'augmenter ainsi le nombre de couches pour la mémoire NAND est de faire progresser la capacité que l'on peut produire à partir d'un unique wafer et, de fait, réduire les coûts de production.

Des coûts qui ont une importance alors que l'on envisage une explosion des besoins en matière de stockage flash avec le remplacement progressif de ces bons vieux disques durs à plateau pour nos données, mais aussi et surtout, avec les besoins de l'intelligence artificielle. Des applications comme ChatGPT monopolisent des quantités phénoménales de données. Selon SK Hynix, ce nouveau type de NAND n'est d'ailleurs qu'un maillon de la chaîne avec des SSD adoptant le PCIe Gen 5 et l'UFS 4.0.

Dans le même temps, SK Hynix a d'ailleurs souligné qu'elle travaille dès à présent sur les prochaines générations de PCIe Gen 6 et UFS 5.0. Jungdal Choi, responsable du développement NAND a précisé « avec l'introduction en temps opportun de la NAND haute performance et haute capacité, nous nous efforcerons de répondre aux exigences de l'ère de l'IA et de continuer à mener l'innovation ». Nous, nous rêvons juste de SSD 8 To pas trop chers…