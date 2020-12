Intel présente ses nouveaux SSD : la NAND toujours en bonne place

La QLC 144 couches ne sera pas réservée aux professionnels puisqu'Intel annonce déjà l'arrivée du 670p, un SSD qui va logiquement remplacer les 660p et 665p. Sans préciser davantage ce qu'il a « dans le ventre », Intel indique qu'un nouveau contrôleur sera de la partie pour ce SSD qui se limitera toutefois au PCIe 3.0.

Intel souligne que trois capacités sont prévues : en plus des 1 To et 2 To, Intel renoue avec la version 512 Go, mais se refuse à proposer un modèle 4 To. L'Américain ne précise pas les performances de ce nouveau SSD, mais indique que le cache dynamique a été repensé afin de préserver son efficacité même sur un disque rempli à plus de 50%.