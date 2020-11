Bientôt des SSD de plus de 100 To grâce à la nouvelle NAND 176 couches de Micron

Micron explique aussi avoir réussi à mettre au point un die 30% plus petit que ce que proposent ses concurrents, capable d'atteindre le seuil de 1 600 MT/s (1,6 gigatransferts par seconde) en débit sur un bus Open NAND Flash Interface (ONFI). Une amélioration à deux chiffres, note là aussi TechRadar, tout en indiquant que ces puces 3D NAND 176 couches sont d'ores et déjà en production de masse… et que les livraisons ont elles aussi commencé, notamment auprès de la filiale Crucial de Micron.

Comme l'explique le média spécialisé, cette annonce devrait permettre à l'utilisateur final de profiter sous peu de SSD plus efficaces, plus rapides, plus petits, mais aussi et surtout plus abordables. Pour les data centers, cette avancée est également majeure puisqu'elle devrait permettre une meilleure durabilité des SSD dans un contexte d'utilisation intensive.