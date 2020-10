Western Digital dévoile sa nouvelle gamme WD_Black pour joueurs

En réalité, ce sont trois produits qu'a dévoilé Western Digital avec d'abord deux « accessoires ». Le WD_Black D50 est ce que le constructeur appelle un gaming dock : c'est un boîtier externe que l'on connecte via l'interface Thunderbolt 3 et qui se destine aux portables. Il est déjà disponible en deux capacités - 1 ou 2 To - à partir de 471,99 euros et se pare d'un système d'éclairage RVB. Il est aussi disponible « vide » à 306,99 euros.

Le second « accessoire » n'est autre qu'une carte PCI Express destinée à mettre à niveau des machines un peu anciennes. La WD_Black AN1500 accepte un SSD NVMe et se connecte à un port PCIe Gen 3 x8 pour offrir des débits allant jusqu'à 6,5 Go/s / 4,1 Go/s en lecture / écriture. Un éclairage RVB est là aussi au programme et Western Digital distribue d'ores et déjà son produit en trois versions - 1, 2 ou 4 To - à partir de 254,99 euros.