Le SSD 980 PRO de Samsung : des débits jusqu'à 7 Go/s, mais une endurance en baisse

Nous savons déjà depuis plusieurs mois - et le CES 2020 - que Samsung travaille sur le 980 PRO, un SSD au format NVMe qui doit permettre au constructeur de reprendre la tête dans la course aux débits. Il s'agira effectivement du premier modèle PCIe 4.0 de la marque.

Samsung restait toutefois discret sur les performances réelles de son produit… jusqu'à hier. En mettant à jour son site, elle a détaillé le produit et avancé des débits impressionnants en lecture comme en écriture : 6,4 / 2,7 Go/s pour le modèle 256 Go, 6,9 / 5 Go/s pour la version 512 Go et, enfin, 7 / 5 Go/s sur le fleuron de la gamme, le 1 To.

Petite crainte en revanche car si Samsung utilisait jusqu'à présent de la MLC V-NAND 2-bit sur ses SSD « PRO », elle évoque de la MLC V-NAND 3-bit pour le 980 PRO. Sur trois bits, il ne s'agit plus vraiment de MLC, mais plutôt de TLC avec ce que cela a comme conséquence sur l'endurance du produit.

Samsung inquiète d'ailleurs à ce niveau en évoquant un TBW divisé par deux. Ainsi, le 980 PRO en version 1 To ne tiendrait plus que jusqu'à 600 To quand le 970 PRO s'offrait le luxe d'afficher 1 200 To. Il faudra donc tirer les choses au clair à la disponibilité réelle du produit.