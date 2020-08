Une chute de prix anticipée pour les SSD et la RAM dans les mois à venir

Les principaux centres de données et les entreprises ont anticipé les conséquences de la crise sanitaire et rapidement stocké des composants mémoire par crainte d'une pénurie. Ils n'achètent désormais plus de mémoire flash depuis cette date.

Les fabricants les plus importants comme Western Digital ou Micron ont également ralenti leurs commandes, provoquant une surabondance de l'offre de mémoire pour une demande bien plus faible qu'anticipée avant le début de la pandémie.

L'étude explique également que les fabricants ont amélioré la production et le rendement des puces mémoire NAND à 128 couches, provoquant là encore un écoulement difficile des composants déjà produits.

Si cette situation ne fait pas les affaires des fabricants, les particuliers auraient tout intérêt à patienter jusqu'à la fin de l'année pour profiter de promotions inévitables sur les puces de mémoire flash.