MacBook Pro 13 ; les 8 Go de RAM supplémentaires coutent maintenant 250 € chez Apple

On le sait, les différentes options n'ont jamais été bon marché chez Apple, le constructeur n'hésitant pas à faire payer le prix fort pour augmenter le stockage de son MacBook Pro pour pour passer à un processeur plus rapide.

C'est aujourd'hui le MacBook Pro 13 pouces, disponible depuis peu, qui fait les frais de cette politique tarifaire. S'il était possible, il y a encore quelques jours, de passer de 8 à 16 Go pour 125 €, il faudra désormais débourser 250 € pour la même quantité de mémoire.

Ce doublement du prix pourrait s'expliquer par un approvisionnement de plus en plus difficile en LPDDR3, une norme de moins en moins produite et qui s'est raréfiée davantage depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Malheureusement pour celles et ceux souhaitant faire l'acquisition d'un MacBook Pro dans le futur, il faudra obligatoirement en passer par Apple et ses tarifs stratosphériques pour aller plus loin que les 8 Go de base, tout juste suffisants pour une utilisation polyvalente. En effet la mémoire vive est soudée à la carte mère, rendant impossible l'installation de composants tiers.