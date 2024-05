Pourquoi le futur MacBook pliable d’Apple pourrait coûter plus de 3000 €

Concernant le SoC attendu, et en se basant sur le calendrier prévu par Apple avec son processeur M4 (celui-ci sera normalement étendu à l'ensemble de la gamme Mac d'ici fin 2025), c'est la puce M5 qui devrait équiper le MacBook pliable, dont le lancement n'est plus attendu pour l'année 2027. D'après Kuo, le MacBook pliable serait désormais prévu pour 2026, soit un an plus tôt que ce qui avait été annoncé précédemment.