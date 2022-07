Samsung va sortir sa 4e itération du Galaxy Z Flip, quand verra-t-on un iPhone pliant chez Apple ?

Si Apple se décide à sauter le pas et à proposer un nouveau modèle d'iPhone pliant, il ne faut pas s'attendre à le voir arriver en magasin dans les prochains mois.

Les rumeurs les plus optimistes évoquent un lancement pour 2024 mais Ming-Chi Kuo, l'analyste financier spécialisé dans l'étude de la marque californienne, estime plus vraisemblablement qu'Apple ne souhaite pas, comme à son habitude, s'engager dans une course de vitesse et vise un lancement pour 2025. Le constructeur a d'ailleurs d'autres sujets brûlants à traiter avant cela, et en premier lieu le lancement de son premier casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

Concernant le prix enfin, il est impossible de donner une indication précise, mais nos pronostics iraient vers un tarif supérieur à 2 000 euros. En effet, le Samsung Galaxy Z Fold 3, qui se rapproche le plus des projets d'Apple en matière de smartphone pliant, a été lancé à l'été 2021 à un prix public de 1 799 euros et il semble hautement improbable que la marque américaine casse les prix, ne serait-ce que pour tenir sa réputation premium.