L'iPhone pliant serait pour 2023 selon Kuo

Kuo livre également son pronostic sur l'évolution du marché des appareils nomades en général. Il fait savoir qu'à l'avenir, la frontière entre smartphone, tablette et ordinateur portable va devenir de plus en plus floue. On le voit déjà avec les laptops embarquant une connectivité 4G ou une puce ARM, et la tendance va s'accélérer.

Les écrans pliables vont également contribuer à ces changements, et Apple est bien placée pour en tirer parti grâce à l'écosystème logiciel et produits que la société a créé, et à son avance sur l'aspect matériel (ses puces, entre autres).

Prochaine étape des appareils pliables d'après Kuo : les écrans qui supportent plusieurs pliages et les designs d'écran enroulable.