Le Samsung Galaxy Z Flip 3 fuite en vidéo et nous laisse entrevoir son design

Si l'on en croit ces visuels, Samsung aurait réussi à optimiser le design de son mobile pliant à clapet par rapport à la génération précédente. L'appareil apparaît plus fin et moins anguleux. Il devrait également embarquer une charnière mieux dessinée et mieux intégrée, avec un espace plus discret une fois le smartphone plié.

Importante nouveauté sur ce modèle, l'écran de façade. Très minimaliste sur le premier Z Flip avec seulement l'affichage d'informations essentielles à la manière de ce que ferait un écran always-on standard, il s'améliore sur cette mouture. L'utilisateur serait ainsi capable de lire toute une notification sur cet écran externe.

La vidéo montre quatre coloris pour ce Galaxy Z Flip 3 : blanc, beige, vert et violet. Il bénéficierait d'un châssis mat et d'une protection en verre Gorilla Glass Victus.