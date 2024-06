Les smartphones pliants Samsung Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 se dévoilent un peu plus accidentellement

C'est au leaker Evan Blass (via X.com) que nous devons ces récentes trouvailles concernant les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6. Celui-ci est parvenu à mettre la main sur des images en haute définition des nouveaux fleurons pliants de Samsung, nous permettant d'avoir une meilleure idée de ce qui nous attend.

Commençons par le Galaxy Z Fold6, qui conserve, a priori, le format et le design de ses prédécesseurs. D'après nos confrères de Phone Arena, ces nouveaux rendus révèlent un profil plus fin que celui du Z Fold5 et un système de triple caméra arrière plus proéminent. Au dos du téléphone, vous remarquerez que les trois capteurs sont entourés d'anneaux plus épais, et que l'écran principal présente quant à lui des bordures plus fines, malgré des coins moins arrondis.