Vous pensiez que le Samsung Galaxy Z Fold 5 était cher ? Attendez de voir le prix du Z Fold 6 !

À l'instar de son prédécesseur sorti l'année dernière, le Galaxy Z Fold6 sera décliné en trois itérations : un modèle de 256 Go, un autre de 512 Go, et enfin un dernier de 1 To. S'ils étaient respectivement commercialisés à 1 799,99 dollars, 1 919,99 dollars et 2 159,99 dollars, cette année, il faudra débourser 100 dollars supplémentaires pour chacun des trois modèles qui seront proposés à la vente.

Par conséquent, il faudra payer la somme de 1 899,99 dollars pour le Z Fold6 de 256 Go, 2 019,99 dollars pour la variante à 512 Go et 2 259,99 dollars pour celle de 1 To. Sachez enfin que trois coloris seront disponibles au lancement : bleu marine, gris argenté et rose.