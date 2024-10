Dans le monde du smartphone pliable, pendant longtemps, il y avait Samsung et les autres. Mais en 2024, la plupart des grands constructeurs sont maintenant sur le coup, ce qui met un peu plus la pression sur la firme de Séoul. C'est sûrement la raison pour laquelle Samsung a programmé la sortie d'une nouvelle version du Galaxy Z Fold 6, dont on apprenait la sortie prochaine récemment. Et aujourd'hui, on peut découvrir ce nouveau téléphone.