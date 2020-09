Samsung présente le Galaxy Z Fold 2 : sortie le 17 septembre pour 2020€

Le constructeur a revu la charnière de son appareil, qui devrait être plus robuste et éviter les dépôts de poussière à l'intérieur de l'appareil. Le Galaxy Z Fold 2 pourra être ouvert selon plusieurs angles, afin par exemple de le poser sur une table pour regarder une vidéo ou passer un appel visio. L'appareil est aussi légèrement plus fin de 6 mm même s'il reste imposant avec un poids de 282 grammes.