Plus accessible, le Samsung Galaxy Fold Lite ne serait disponible qu'en version 4G

Dans tous les cas, l’un des critères sur lesquels le constructeur sud-coréen ne devra pas lésiner sur ses futurs modèles est bien le prix. Lancé à plus de 2 000€, le Galaxy Fold premier du nom était un produit de niche. Mais son successeur pourrait s’offrir à un tarif plus accessible grâce à quelques concessions.

Samsung profite déjà d’une certaine avance en matière de smartphones pliants, et ne compte certainement pas s’arrêter là. Aussi le successeur du Galaxy Fold est attendu dans les prochains mois, ainsi qu’un certain Galaxy Fold Lite .

Vers un Galaxy Fold Lite 4G et de moindre capacité de stockage

Si les smartphones à écran pliable sont aussi onéreux, c’est qu’il faut rentabiliser des investissements massifs en recherche et développement, en plus de matériaux parfois très coûteux. Mais Samsung bénéficiant maintenant d’une certaine expertise en la matière grâce à ses deux précédentes itérations, on peut espérer que ces coûts tendront à la baisse.

Aussi, d’après quelques informations recueillies notamment par Max Weinbach, le Galaxy Fold Lite (ou « e ») ferait l’impasse sur la couche Ultra Thin Glass qui recouvrait l’écran du Galaxy Z Flip et lui offrait un rendu bien plus agréable à l’œil. On aurait ainsi droit à un écran en plastique — similaire à celui du Galaxy Fold de première génération.