Samsung Galaxy Z Fold 2 : des rendus 3D dévoilent le design final du smartphone pliant

On le savait : le Galaxy Z Fold 2 proposera enfin un écran avant de plus belle taille. Comparativement à celui du Fold, celui-ci devrait cette fois occuper toute la place disponible sur la face avant. Exception faite du poinçon central, qui hébergera le capteur photo avant. On passerait ainsi d’une diagonale de 4,6" à 6,23" à l’avant.

L’intérieur du smartphone fait place nette, lui aussi. Finie l’énorme encoche située en haut à droite qui gâche l’expérience. Bien qu’elle soit difficile à situer via ces rendus, le grand écran pliable embarquera lui aussi une caméra frontale logée dans un poinçon. Bien plus moderne et esthétique. L’écran conserverait une diagonale de 7,7 pouces.