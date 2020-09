Samsung Galaxy Fold 2 VS Fold : qu'est-ce qui a changé entre les deux modèles ?

L'écran frontal du Galaxy Z Fold 2 mesure désormais 6,2 pouces contre 4,6 pouces sur le Galaxy Fold. C'était la principale critique formulée à propos du premier modèle pliant. L'écran, trop petit et un peu perdu sur la face avant du téléphone, était quasi inutilisable pour taper des messages ou regarder des vidéos à la volée. Désormais l'écran du Galaxy Z Fold 2 couvre la quasi-totalité de la façade avant.

L'écran principal possède quant à lui une taille de 7,6 pouces quand l'écran pliable du Galaxy Fold possédait une diagonale de 7,3 pouces. Le vrai changement vient du revêtement utilisé pour cette dalle flexible. Le Galaxy Fold se contentait d'une couche de plastique, très sensible aux rayures et aux chocs. Samsung a pour son nouveau modèle développé une couche de verre flexible très fine censée être plus agréable au toucher et plus résistante. Il propose aussi un rafraichissement à 120 Hz contre 60 Hz pour le précédent Galaxy Fold.

L'énorme encoche incluant l'appareil photo intérieur du Galaxy Fold a disparu du Galaxy Z Fold 2. Samsung lui a préféré un écran poinçonné, qui offre une bien plus grande surface d'affichage.