Le Samsung Galaxy Fold 2 serait moins cher d'une centaine de livres que le premier modèle

Le tarif affiché sur la boutique est de 1 799 £, soit 100 £ de moins que le Fold de première génération. On ne sait pas encore si la réduction de 100 livres deviendra une réduction de 100 euros en France mais si c'est le cas, le smartphone à l'écran pliable pourrait être affiché à 2 000 euros dans l'Hexagone. Selon cette page de réservation, on apprend que le smartphone sera disponible à partir du 18 septembre et qu'il sera disponible en deux coloris, « Mystic Bronze » et « Mystic Black ».