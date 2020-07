Le prochain smartphone pliant de Samsung s'appelera le Galaxy Z Fold 2

Selon un porte-parole de l’entreprise cité par Sam Mobile, la lettre « Z » a été retenue par Samsung pour son évocation naturelle d’une charnière ; du mécanisme de pliage, « tout en délivrant une sensation dynamique, pleine de jeunesse ». On comprendra que l’entreprise espère cibler avec ses nouveaux produits la « génération Z », autrement dit les millenials.

Pour appuyer ce positionnement, espérons que Samsung prévoit donc de baisser les tarifs de ses smartphones pliants. On émet quelques doutes sur le succès commercial d’un appareil à destination des jeunes qui soit vendu entre 1 509€ (Galaxy Z Flip) et 2 020€ (Galaxy Fold).

Pour l’heure, on ignore encore tout ou presque du Galaxy Z Fold 2. Si ce n’est qu’il devrait embarquer un écran avant plus généreux, et surtout une encoche intérieure bien plus réduite, prenant désormais la forme d’un simple poinçon. Selon Sam Mobile, le smartphone pourrait être vendu plus cher que son prédécesseur.