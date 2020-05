Galaxy Fold : le modèle plus abordable pourrait opter pour un écran avant beaucoup plus petit

En cela, l’abandon pur et simple de cet écran de 4,6 pouces sur le prochain modèle résoudrait un certain nombre de problèmes… et amoindrirait nettement les coûts !

L'écran avant ne servirait plus qu'à afficher des notifications. © Let's Go Digital

Vers un Galaxy Fold résistant à l’eau et la poussière ?

Le premier Galaxy Fold pêchait par sa piètre résistance aux éléments étrangers. La faute à une protection d’écran dont l’importance a été incomprise. Aussi la rumeur d’un nouveau modèle résistant à l’eau et à la poussière résonne agréablement à nos oreilles.

C’est en tout cas ce que semble promettre le présent brevet. De quoi mettre sur les rails davantage de modèles pliants et résistants, conformément au souhait de Samsung de multiplier ses références dans les prochains mois.

Le reste de la fiche technique ? Plus classique, à n’en pas douter. D’après les informations rapportées par Sam Mobile, il faudra compter sur de la 4G et 256 Go de stockage interne. Au mieux, on pourrait espérer une étiquette de 1 099$, nous dit encore le site spécialisé.