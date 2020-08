Samsung préparerait un smartphone pliant à prix « abordable »

Ensuite, Sam Mobile nous apprend que ce mobile serait disponible en deux versions, avec 64 ou 128 Go de stockage. Alors que le Galazy Z Flip affichait 256 Go et que le Fold embarquait 512 Go, cette limite laisse entendre que le mobile se positionnerait sur un segment milieu de gamme, contrairement à ses grands frères vendus plus de 1 000 euros. On ne sait toutefois pas si ce nouveau mobile, s'il vient à débarquer, prendra plus de l'ergonomie du Z Flip ou du Fold.