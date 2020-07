Samsung officialise sa conférence Galaxy Unpacked au 5 août prochain

Mais on ne sait pas encore grand-chose des spécificités de ces nouveaux modèles. Faut-il s’attendre à une simple remise à niveau technique, ou à davantage d’ajouts — notamment logiciels — pour justifier le renouvellement de son smartphone ? Réponse dans très exactement 27 jours.

Un nouveau smartphone pliant dans les cartons

Le Galaxy Unpacked du 5 août devrait aussi être l’occasion pour Samsung de présenter, enfin, un digne successeur au Galaxy Fold, que le constructeur avait initialement lancé en avril 2019. Ayant beaucoup appris de ses erreurs passées et, fort du lancement réussi du Galaxy Z Flip entre temps, gageons que le Sud-Coréen a pris une certaine assurance dans la confection de smartphones à écran pliable.

Désormais glissé sous la bannière « Galaxy Z », le Fold 2 devrait reprendre un form factor identique à son prédécesseur. On nous signale toutefois que l’écran avant (celui qui n’est accessible que lorsque le smartphone est « fermé ») devrait être plus grand, et donc plus fonctionnel. À l’intérieur, on retrouvera une dalle de 7,7 pouces qui pourrait — on l’espère — se débarrasser des énormes bordures qui gênaient l’expérience sur le premier modèle. Samsung opterait d’ailleurs pour un appareil photo intégré dans un poinçon, et non plus une encoche.