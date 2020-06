Galaxy Fold 2 : une présentation le 5 août prochain, mais finalement sans stylet

L’attente ne devrait plus être trop longue avant de découvrir le Samsung Galaxy Fold 2. Ces derniers mois, les rumeurs se suivent et se ressemblent… sauf au sujet de la présence du S-Pen, le stylet que l’on retrouve déjà dans les Galaxy Note, et dont on dit qu’il pourrait s’incruster dans le smartphone pliant du constructeur.

Selon les dernières informations partagées par le média sud-coréen Thelec, la présence du fameux stylet dans le Galaxy Fold 2 est plus incertaine que jamais. En cause ? La solidité de son écran, qui ne permettrait pas encore l’utilisation d’un tel périphérique sans risquer de l’endommager.

Encore des progrès à faire au niveau de l’écran

On s’en souvient : l’écran du Galaxy Fold premier du nom était décevant à plus d’un titre. Sa toute première version, sortie en avril 2019, présentait même de graves problèmes de durabilité — heureusement corrigés quelques mois plus tard lors de son arrivée en France, et de notre test complet.

Les choses se sont arrangées ensuite avec l’arrivée du Galaxy Z Flip, il y a quelques mois. Si l’on n’était pas encore tout à fait au niveau de la solidité d’un écran de smartphone classique, le téléphone pliant nouvelle génération de Samsung montrait d’énormes progrès grâce à l’UTG (Ultra Thin Glass), que l’on s’imaginait alors retrouver sur la face avant du prochain Galaxy Fold.