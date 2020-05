Samsung, Huawei et Apple : les ventes de smartphones en berne au premier trimestre 2020

© Canalys

Des performances contrastées selon les constructeurs

© Canalys

Source : Canalys

En dépit d'une baisse de 13% du marché mondial, certains constructeurs sont plus impactés que d'autres par les mesures de confinement prises pour contrer l'épidémie qui sévit. Le coréen Samsung, leader du marché, accuse une forte baisse de 17% par rapport à 2019 avec près de 59,6 millions de smartphones livrés.Son concurrent Huawei ne fait pas mieux alors que la Chine a été l'un des premiers pays à subir la vague de contamination du Covid-19. Le constructeur chinois enregistre une baisse de 17% pour 49 millions de smartphones expédiés. La demande intérieure chinoise s'étant fortement ralentie avec 73 millions d'unités, soit -18% par rapport à la même période en 2019.Du côté d'Apple, on ne fait pas beaucoup mieux avec des ventes en recul de 8% au premier trimestre pour atteindre 37,1 millions d'unités expédiées dans le monde contre 40,2 millions en 2019.Seul Xiaomi semble bien résister à la vague baissière en enregistrant une hausse de 9% avec 30,2 millions d'unités, ce qui permet de confirmer sa position de quatrième constructeur mondial sur la période avec une part de marché de 11,1%.Selon Canalys, ces chiffres ne sont qu'un aperçu de la tendance générale qui devrait se dessiner pour 2020. Une baisse encore plus prononcée sur le 2e trimestre est attendue par les analystes si le marché ne rebondit pas.Les retards de production des usines chinoises depuis février ainsi que les mesures de confinement entraînant une forte baisse de la demande ne devraient pas permettre au marché de reprendre une dynamique de croissance avant quelques mois.