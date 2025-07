Nous l'évoquions précédemment, l’un des principaux arguments de l’A5 réside dans sa batterie. D’une capacité de 6 000 mAh, celle-ci a été élaborée avec une architecture interne optimisée pour limiter les pertes énergétiques, favoriser la stabilité thermique et prolonger sa durée de vie. D’après les données communiquées, le smartphone peut assurer plus de 16 heures de streaming vidéo sur YouTube, près de 27 heures d’appels en continu et 450 heures en veille.

Plus rare dans cette gamme de prix, Oppo revendique une longévité de cinq années, appuyée par une tenue de charge supérieure à 80 % après 1 700 cycles complets. Une promesse visiblement soutenue par l’intégration de composants propriétaires et de technologies logicielles développées en interne. Pour couronner le tout, l’A5 est également équipé de la charge rapide maison SUPERVOOC 45W. Le fabricant annonce un gain de 30 % d’énergie en 21 minutes et une recharge complète en 84 minutes.

Commercialisé à partir de 149,90 euros, le smartphone est disponible depuis le 1ᵉʳ juillet sur la boutique officielle de la marque et arrivera prochainement chez les distributeurs partenaires.