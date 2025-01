Concrètement, le nouveau smartphone HONOR Magic7 Lite s'articule autour d'un large écran OLED de 6,7 pouces (en 1 120 x 2 652 pixels), et se voit animé par MagicOS 8.0 (fondé sur Android 14) et une puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (couplée à 8 Go de RAM).

Affichant seulement 7,9 millimètres d'épaisseur (et 189 grammes sur la balance), le smartphone bénéficie d'une batterie de 6 600 mAh, soit de quoi offrir pas moins de « 3 jours d'autonomie ». Compatible avec la charge rapide 66 watts, 10 minutes suffisent pour récupérer de quoi regarder 5 heures de vidéo, selon HONOR. Il n'y a en revanche pas de recharge sans fil.