Pour le modèle Magic 7, on peut s’attendre à un prix de départ autour de 699 €, similaire à celui du Magic 6, ce qui en fait un concurrent direct aux modèles haut de gamme d'autres marques, comme les séries Galaxy S et Xiaomi Mi. Reste à savoir si le Honor Magic 7 sera disponible dans nos contrées, ou si nous aurons droit à un modèle Magic 7 Lite similaire au modèle Lite de l'année dernière. Le modèle Magic 7 Pro, équipé de technologies plus avancées telles que le téléobjectif périscope de 200 MP et une batterie plus grande, devrait quant à lui avoisiner les 1300 € voire plus, selon les configurations de stockage et de mémoire.