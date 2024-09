Une webcam vraiment ingénieuse

Et ce n’est pas parce que cet ordinateur est plat comme une limande qu’il n’intègre pas une connectique suffisamment riche pour pouvoir se passer d’un réplicateur de ports. Ainsi, on retrouve sur les tranches latérales du PC deux ports USB 3.2 (Type-A et Type-C), un Thunderbolt 4 (Type-C, pour par exemple relier un moniteur externe), un port HDMI 2.1 et une prise micro-casque 3,5 mm.