La MatePad Pro 12,2 pouces est disponible depuis le 19 septembre dernier au prix de 849,99 euros pour la version équipée de 256 Go. Si vous souhaitez augmenter l'espace de stockage en optant directement pour celle équipée de 512 Go, il faudra alors débourser la somme de 999,99 euros. Notez que les deux variantes embarquent 12 Go de RAM et que deux coloris sont disponibles, à savoir or et noir.