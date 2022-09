IFA : Huawei MatePad Pro 11, une tablette Full View élégante et légère

Une allure noble qui n’est absolument pas gâchée par son écran Full View, bien au contraire. En effet, la dalle OLED de 11 pouces est cernée par des bordures étroites de 4,2 mm permettant d’atteindre un ratio écran/surface de 92 %. Il est à noter que l’écran dispose d’un taux de rafraîchissement conséquent, jusqu’à 120 Hz, et qu’il intègre une solution matérielle pour réduire la lumière bleue et ainsi protéger les yeux des utilisateurs.

Dédiée à améliorer la productivité de l’utilisateur, la tablette Huawei MatePad Pro 11 propose le fractionnement de fenêtre et la fonctionnalité multifenêtre. L’appareil peut ainsi exécuter jusqu’à quatre tâches simultanément avec le multifenêtre, sous forme de deux fenêtres fractionnées et deux bulles d’application. Et elle embarque la technologie Huawei Sound : six haut-parleurs sont divisés en haute et basse fréquence pour la prise en charge de Stereo Vibe et Ultra-Bass.

La tablette Huawei MatePad Pro 11 sera disponible en France à partir du mois d’octobre 2022, au prix de 649,99 euros. La version 12,6 pouces sera commercialisée plus tard, en novembre. Sa taille et la qualité de son écran OLED devraient en faire une compagne intéressante pour les créatifs, notamment grâce au stylet M-Pencil de deuxième génération.