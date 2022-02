Huawei lance ses MateBook X Pro et MateBook E pour tacler les MacBook Pro et Surface Pro 8

Côté connectique, Huawei annonce un port USB-C, un port Thunderbolt 4, et une prise casque Jack 3,5 mm, tandis que la tablette dispose de deux capteurs photo (de 13 Mpx au dos, et 8 Mpx en façade) et quatre haut-parleurs.

Pour ce produit aussi, on retrouve des processeurs Intel de 11ème génération, avec 8 ou 16 Go de RAM (LPDDR4x) et 128 à 512 Go de stockage en SSD. Notons par contre que cette tablette MateBook E pourrait ne pas être aussi performante que la Surface Pro 8 de Microsoft : dans sa version la plus haut de gamme, l'ardoise de Huawei se contente en effet d'un Core i7-1160G7, contre un Core i7-1185G7 chez la concurrence. La MateBook E sera proposée à partir de 649 euros et montera à un tarif de 1399 euros dans sa mouture haut de gamme. Un placement tarifaire à priori compétitif.

Nous aurons vraisemblablement l'occasion de tester prochainement ces deux produits sur Clubic…