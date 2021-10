Prise en main du nouveau Huawei MateBook 14S, un ultraportable puissant et élégant

S’il nous faudra confirmer nos bonnes premières impressions dans le cadre d’un test (à venir), les nouveautés apportées par Huawei en termes de conception et de design sur le MateBook 14S s’avèrent séduisantes. Notez quand même que l’appareil est toutefois un peu plus trapu (16,7 mm d’épaisseur pour 1,43 kilos) que certains de ses concurrents. On apprécie néanmoins la qualité du clavier, très confortable grâce à de grandes touches, mais aussi les dimensions généreuses du trackpad. Huawei s’inspire clairement des MacBook sur ce point et c’est une bonne chose. On remarque aussi l’adoption d’une connectique complète axée sur de l’USB-C, bien entendu, mais aussi sur des ports USB-A et HDMI pleine taille.

Pour l’écran de son MateBook 14S, Huawei fait le choix d’une dalle LTPS 2,5K au format 3:2. On arguera que la concurrence, notamment chez ASUS dégaine de plus en plus souvent l’OLED sur le segment ultraportables, mais le panneau LCD que nous propose le constructeur chinois s’avère à première vue convaincant, avec une luminance annoncée à 400 nits et un contraste de 1500:1. La principale spécificité de cet écran est toutefois de passer à un rafraîchissement de 90 Hz, mais optionnel. Par défaut la fréquence reste à 60 Hz, tandis que le 90 Hz est exploité sur certaines applications. Un raccourci (Fn+R) permet également à l’utilisateur de couper purement et simplement les 90 Hz pour rester à 60 Hz tout le temps et ainsi économiser la batterie. Notez par contre qu’en mode automatique, l’appareil n’est pas capable de passer sous la barre des 60 Hz pour la consultation de certains contenus.